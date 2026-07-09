В Калужской области мошенники чаще всего звонят жителям региона старше 65 лет

Фото: МТС.

МТС с помощью сервиса «Защитник» представила статистику нежелательных звонков жителям Калужской области в первом полугодии 2026 года. Помимо калужан «серебряного» возраста также в зоне риска телефонного мошенничества женщины в возрасте от 55 до 64 лет.

За шесть месяцев количество заблокированных сервисом цифровой безопасности звонков превысило 9,6 миллионов. Цифровой помощник активно общался с нежелательными собеседниками: средняя длительность соединения с сервисом составляла чуть более 13 секунд. Если бы разговор все же состоялся уже с реальным абонентом, то калужане потратили на такие диалоги 1457 дней.

Мошенники чаще всего предпочитали использовать схемы обмана, связанные с пенсионными и социальными службами, совершали звонки от государственных органов, почтовых служб, сервисов доставок и маркетплейсов.

Спам-звонками чаще всего жителей региона, как и всех россиян, беспокоили из банков и финансовых организаций. На втором месте по уровню назойливости – коллекторы, на третьем – с рекламными предложениями и опросами. Меньше всего надоедали звонками на тему путешествий и развлечений.

«Мы всегда подстрахуем с технической стороны. Искусственный интеллект, встроенный в защиту МТС, ежедневно анализирует телефонные номера на предмет возможного мошенничества по более чем 200 признакам. Наши цифровые помощники научились по различным триггерам определять возможного мошенника и сообщать об этом абоненту прямо во время разговора. Но это все не отменяет критического мышления со стороны абонента. Поэтому не стоит называть личные данные, коды из СМС и переходить по подозрительным ссылкам. Если в моменте разговора с незнакомцем он требует принятия решения здесь и сейчас, то лучше взять паузу и подумать без давления», – отметила директор МТС в Калужской области Екатерина Пяткова.