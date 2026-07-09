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Общество

Назначен новый председатель Калужского областного суда

Дмитрий Ивьев
09.07, 14:16
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Им стал Вадим Кудинов, сообщил в четверг, 9 июля, губернатор Владислав Шапша.

Кудинова представил приехавший в Калугу заместитель председателя Верховного Суда Николай Тимошин.

- Судебные органы региона четко и эффективно решают поставленные задачи. Вместе с тем потенциал есть, - прокомментировал Шапша. - Рассчитываю, что и при новом руководителе будет обеспечено качественное и справедливое правосудие в регионе, укрепление службы. Особое внимание уделили внедрению цифровых технологий, исполнению судебных решений, кадровому вопросу. А также повышению доверия общества системе правосудия.

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