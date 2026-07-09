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Общество

В Мещовском районе строителям вернули более 140 тысяч рублей долгов по зарплате

Дмитрий Ивьев
09.07, 10:34
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Прокуратура заставила местную строительную компанию выплатить сотрудникам задержанные деньги.

Пятеро работников, которые занимаются ремонтом и строительством дорог, не получили вовремя зарплату за октябрь прошлого года, а также отпускные. Общая сумма долга превысила 140 тысяч рублей.

Надзорное ведомство провело проверку и потребовало от работодателя немедленно исправить ситуацию. После вмешательства прокуроров компания погасила всю задолженность в полном объеме.

Директора организации привлекли к административной ответственности за нарушение сроков выплаты денег своим сотрудникам.

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