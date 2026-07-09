В Людиновском районе свекровь погасила долги невестки
Жительница Людиново смогла устроиться на работу только благодаря помощи своей свекрови, которая оплатила за неё все кредитные долги.
Общая сумма выплат вместе со штрафами составила 75 тысяч рублей, сообщили 9 июля судебные приставы.
У молодой женщины накопились задолженности перед банками на сумму почти 68 тысяч рублей. Поскольку добровольно гасить их она не спешила, в дело вмешались судебные приставы. Они не только наложили на должницу различные запреты, но и начислили исполнительский сбор еще более чем на 7 тысяч рублей.
Чтобы помочь родственнице найти работу, свекровь отдала всю сумму.
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