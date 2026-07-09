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Общество

В Людиновском районе свекровь погасила долги невестки

Дмитрий Ивьев
09.07, 08:42
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Жительница Людиново смогла устроиться на работу только благодаря помощи своей свекрови, которая оплатила за неё все кредитные долги.

Общая сумма выплат вместе со штрафами составила 75 тысяч рублей, сообщили 9 июля судебные приставы.

У молодой женщины накопились задолженности перед банками на сумму почти 68 тысяч рублей. Поскольку добровольно гасить их она не спешила, в дело вмешались судебные приставы. Они не только наложили на должницу различные запреты, но и начислили исполнительский сбор еще более чем на 7 тысяч рублей.

Чтобы помочь родственнице найти работу, свекровь отдала всю сумму.

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