С начала 2026 года санитарная авиация совершила 29 вылетов

А с 2020 года медики по воздуху эвакуировали 617 пациентов, сообщили 9 июля в правительстве региона.

Только за последние месяцы медики перевозили пациентов с острым коронарным синдромом из Боровского и Кировского округов, троих пациентов с инфарктами из Малоярославецкого и Кировского округов, а также мужчину из Людиново с производственной травмой – проникающим ранением глаза.

- Решение о необходимости эвакуации санавиацией принимают медики после осмотра пациента и оценки рисков, - пояснили в правительстве. - Чаще всего пациентов доставляют в областные медицинские учреждения.

Там отмечают, что использование санитарной авиации позволяет сократить время доставки тяжелых пациентов в 3-4 раза.