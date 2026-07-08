В Казани подвели итоги чемпионата по профмастерству «Абилимпикс»

Завершился чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов специальной военной операции, который проводится по поручению Президента России Владимира Путина, сообщили 8 июля в правительстве.

Участники демонстрировали свои навыки и мастерство в 21 востребованной компетенции. По итогам победителями стали 63 конкурсанта.

Калужскую область на соревнованиях представили два ветерана. Сергей Жильцов из Людиново принял участие в компетенции «Сварочные технологии». Для него данное соревнование стало первым опытом выступления на профессиональном уровне. А в компетенции «Малярное дело» регион представил Андрей Афанасьев из Ульяновского округа. Обладая более чем тридцатилетним стажем работы в данной отрасли, ветеран продемонстрировал хороший уровень квалификации и опыт, накопленный за годы профессиональной деятельности.

Несмотря на то, что участникам от Калужской области не удалось занять призовые места, чемпионат стал важной платформой для обмена профессиональным опытом и укрепления связей между ветеранами из разных регионов страны.