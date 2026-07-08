Ветераны СВО в Калужской области получили новые профессии и должности после обучения

В Калужской области завершилось обучение по кадровой программе «Герои земли Калужской». Губернатор Владислав Шапша 8 июля поздравил выпускников с успешной сдачей экзаменов и защитой итоговых проектов.

За время курса ветераны спецоперации прошли четыре учебных модуля. Они изучали теорию государственного управления, а на практике погружались в работу различных ведомств. Помогали им осваивать новые навыки опытные наставники и преподаватели из местных вузов, включая филиал РАНХиГС и университет имени Циолковского.

Выпускные работы участников программы были посвящены актуальным проблемам региона: поддержке бойцов, развитию спорта, работе с молодежью и обеспечению безопасности. Например, руководитель фонда «Защитники Отечества» Артур Титов разработал проект по улучшению реабилитации участников СВО через санаторно-курортное лечение. Комиссия высоко оценила практическую пользу этих предложений и рекомендовала внедрить их в работу государственных органов.

Владислав Шапша отметил, что программа уже дает реальные результаты. Прямо во время обучения 18 слушателей получили новые назначения на госслужбу, а семеро стали депутатами разных уровней.