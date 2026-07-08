Сильные ливни обрушатся на Калужскую область
Ухудшение погоды ожидается к концу недели.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 8 июля предупредил о приходе в столичный регион суперциклона, сообщает «РИА Новости».
При аномальных ливнях на каждый квадратный метр земли может выпасть до 67 литров воды – это 80% от месячной нормы.
Суперциклон грозит образоваться после слияния циклонов, которые уже образовались над Балтийским и Каспийским морями.
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