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Сильные ливни обрушатся на Калужскую область

Дмитрий Ивьев
08.07, 12:52
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Ухудшение погоды ожидается к концу недели.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 8 июля предупредил о приходе в столичный регион суперциклона, сообщает «РИА Новости».

При аномальных ливнях на каждый квадратный метр земли может выпасть до 67 литров воды – это 80% от месячной нормы.

Суперциклон грозит образоваться после слияния циклонов, которые уже образовались над Балтийским и Каспийским морями.

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