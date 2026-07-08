В Калужской области ликвидировали два скотомогильника

Работы проведены в Боровском и Хвастовичском районах, сообщил 7 июля председатель комитета ветеринарии при правительстве Калужской области Евгений Водолазов

- Теперь из 10 объектов, запланированных к закрытию в этом году, уже ликвидировано 5 — половина плана выполнена! – заявил он.

До конца года планируется ликвидировать оставшиеся пять объектов.