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Общество

В Калужской области ликвидировали два скотомогильника

Дмитрий Ивьев
08.07, 09:14
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Работы проведены в Боровском и Хвастовичском районах, сообщил 7 июля председатель комитета ветеринарии при правительстве Калужской области Евгений Водолазов

- Теперь из 10 объектов, запланированных к закрытию в этом году, уже ликвидировано 5 — половина плана выполнена! – заявил он.

До конца года планируется ликвидировать оставшиеся пять объектов.

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