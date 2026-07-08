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Общество

Калужане поженятся на III Всероссийском свадебном фестивале

Дмитрий Ивьев
08.07, 10:25
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Свадьбу там сыграют Вячеслав Дронов и Анастасия Исакова, рассказал в среду, 8 июля, губернатор Владислав Шапша.

Праздник пройдет сегодня на фестивале «Россия. Соединяя сердца» в Национальном центре «Россия».

Вячеслав и Анастасия познакомились еще в 10 классе. Учились в калужских университетах, работают на местных предприятиях.

- Большая крепкая семья - общая мечта Славы и Насти, - прокомментировал губернатор. - Оба выросли в многодетных семьях, понимают, что это огромное счастье и большая ответственность. Совет да любовь молодым!

Он также поздравил все калужские семьи с Днем семьи, любви и верности.

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