Калужане поженятся на III Всероссийском свадебном фестивале
Свадьбу там сыграют Вячеслав Дронов и Анастасия Исакова, рассказал в среду, 8 июля, губернатор Владислав Шапша.
Праздник пройдет сегодня на фестивале «Россия. Соединяя сердца» в Национальном центре «Россия».
Вячеслав и Анастасия познакомились еще в 10 классе. Учились в калужских университетах, работают на местных предприятиях.
- Большая крепкая семья - общая мечта Славы и Насти, - прокомментировал губернатор. - Оба выросли в многодетных семьях, понимают, что это огромное счастье и большая ответственность. Совет да любовь молодым!
Он также поздравил все калужские семьи с Днем семьи, любви и верности.
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