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Общество

В Калужской области после ремонта открылся лагерь «Полет»

Дмитрий Ивьев
08.07, 09:08
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После масштабной модернизации учреждение вернулось в систему детского отдыха и этим летом уже зачислило первых отдыхающих. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

За время паузы в лагере полностью обновили инфраструктуру: отремонтировали корпуса, заменили инженерные системы и закупили новое оборудование. Теперь «Полет» может работать не только летом, но и круглый год.

Первая смена проходит при поддержке Российского движения школьников (РДС). Путевки для семей предоставили бесплатно. Глава региона пожелал ребятам хорошо отдохнуть, найти новых друзей и провести каникулы с пользой.

Владислав Шапша также отметил, что власти продолжают развивать сеть детских лагерей в области, так как спрос на такой отдых очень высок. Сейчас завершается строительство четырех новых модульных корпусов в лагере «Дружба» в Малоярославецком районе.

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