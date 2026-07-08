«Просто космос»: ваша гравитация отдыха

Чувствуете, что город, как чёрная дыра, высасывает из вас энергию? Этим летом пора подарить себе по-настоящему счастливые выходные!

Калужская область, Малоярославецкий район, деревня Самсыкино — добро пожаловать в экопарк «Просто Космос»!

Нет, стартап по запуску ракет там не открыли. И Илона Маска за ужином не будет. «Просто космос» — это про внутреннюю свободу. Про невесомость, которая наступает, когда перестаёшь спешить. Здесь своя атмосфера — медленная, звёздная, очень личная.

Там, где лето замедляет бег

В экопарке каждый домик как отдельная маленькая вселенная. Со своим светом, простором и своей философией. Осталось выбрать ту, что ближе вам.

Для романтического уикенда — космо капсула. Это эксклюзив. Через панорамный иллюминатор можно наблюдать, как на закате медленно тают лучи летнего солнца. А утром заварить кофе и любоваться открывающимися просторами. Гравитация отношений здесь становится легче.

Для ценителей эстетики — футуристичные сферы «Шлемы космонавта». Их за приватность ценят влюблённые пары. И вау-эффект, конечно, прилагается.

Для семей и компаний — просторные космобарны, космические треугольники (А-фреймы) и астродом с большой террасой. Тёплые полы и кондиционер делают пребывание здесь комфортным в любую погоду. А большие окна позволяют вечером всей семьёй считать созвездия.

Для единения с природой — астроглэмп. Это не суровый кемпинг со спальниками: внутри — удобные кровати с подогревом и все необходимые удобства. Природа — буквально руку протянуть, а вы — в полном комфорте.

Цивилизация не отменяется

Но и в космосе есть место привычным вещам. В каждом домике — собственный санузел, кухня с холодильником, микроволновкой. USB-розетки у изголовья, чтобы гаджеты не теряли связь с Землёй.

И, конечно, личные мангальные зоны, где так аппетитно шкварчит мясо на углях под бокал прохладного напитка. Настоящая земная радость после космического дня.

А если готовить в отпуске не хочется, можно заказать комплексное питание. Летом, в дни мероприятий, работает кафе и другие гастро-истории.

Сценарий лета пишете вы

Хотите этим летом тотального релакса? Лежите в гамаке, смотрите в небо и чувствуйте, как внутри наступает невесомость.

Любите активности? Тогда — на Максимовский пруд, он совсем рядом. Берите напрокат сапборды и рассекайте водную гладь. Или посидите на берегу с удочкой: рыбалка здесь бесплатная. Кому нужен 100% улов, на территории есть небольшой пруд, зарыбленный карпами. Водятся довольно крупные экземпляры. Рыбалка на нём платная, но оно того стоит.

А еще покоряйте окрестности на квадроциклах. Для компаний оборудованы поля для футбола и волейбола. Любителям адреналина доступны лазертаг, пейнтбол, орбизбол. Можно устроить битву за галактику. А юных космонавтов ждут батуты, качели и настольные игры.

Сама локация очень фотогенична. Устройте летнюю фотосессию на закате у пруда, среди полевых цветов или в тенистом лесу. А после активного дня — попарьтесь в бане с купелью «Фурако», наслаждаясь прохладным летним ветерком.

Пушистые соседи

В «Просто космосе» есть и своя галактика доброты — мини-ферма: лошади, павлины, кролики и настоящая звезда — ослик по имени Космос. Очаровательное летнее пополнение — маленькие павчата, которые только начинают осваивать мир и дарят много улыбок гостям. Дети от животных не отходят, гладят, кормят их с рук, фотографируют.

И да, приезжать можно со своим пушистым экипажем. Ваши четвероногие друзья (собаки и кошки) тоже могут насладиться каникулами на природе. Главное — соблюдать правила комфортного соседства.

В космическом ритме

«Просто Космос» хорош в любом сезоне. Но летом он раскрывается особенно ярко.

В это время парк становится площадкой для масштабных событий. В выходные постоянно что-то происходит: от расслабляющей йоги и творческих мастер-классов до фестивалей, тематических вечеринок, концертов живой музыки и киноклубов. А завершить день можно у костра под мерцающими звёздами.

В будни и праздники «Просто космос» с той же лёгкостью принимает самые разные форматы. Свадьбы на свежем воздухе — пожалуйста. Корпоративы и шумные банкеты — тоже. Выбирать можно под настроение: летний шатёр, просторный пати-тент или уютный всесезонный банкетный зал. Везде космически хорошо.

Притяжение счастья

Говорят, хорошее лекарство от усталости — это смена обстановки. В «Просто Космос» приезжают выспаться в тишине без будильника, пожарить хлеб на костре, перезагрузиться, получить позитивные эмоции или просто посмотреть, как на закате солнце садится за лесом. А потом люди возвращаются, чтобы снова почувствовать: счастье — оно действительно «просто космос».

Эко-парк «Просто Космос»

Служба Приема и Размещения

Администратор

Телефон: 8 999 444 4321

https://max.ru/id4000013381_biz

https://t.me/mestoprostocosmos

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https://mestoprostocosmos.ru