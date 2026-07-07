Калужане рассказали, сколько времени им нужно, чтобы начать работу

Согласно исследованию сервиса SuperJob, большинство сотрудников не приступают к обязанностям мгновенно после пересечения порога офиса, а тратят на подготовку в среднем 14 минут. Речь идет не об опозданиях, а именно о времени, необходимом для психологического и физического включения в рабочий процесс.

Быстрее всего в работу входят 24% опрошенных, которым хватает менее пяти минут. Еще 37% калужан начинают трудиться через 5-10 минут после прихода. Однако значительная часть работников позволяет себе более длительную адаптацию: пятой части респондентов нужно от 10 до 30 минут, 6% тратят на это от получаса до часа, а 2% признались, что настраиваются на работу больше часа.

На скорость включения влияют возраст и уровень дохода. Чем старше сотрудник, тем быстрее он приступает к делу: молодежь до 35 лет тратит на раскачку в среднем 15 минут, а работники старше 35 лет — уже 13 минут. Самыми оперативными оказались высокооплачиваемые специалисты с доходом от 150 тысяч рублей: их среднее время составляет всего 12 минут, причем треть из них начинает работать практически сразу.

Профессия также определяет темп входа в рабочий ритм. Рекордсменами по скорости стали операторы кол-центров, которым в среднем нужно всего 9 минут. Менеджеры по логистике и экономисты включаются за 10 минут, маркетологи, снабженцы и офис-менеджеры — за 11 минут. Продавцам и учителям требуется около 17 минут, медсестрам — 20 минут, а дольше всех настраиваются пиарщики, которым в среднем необходимо 22 минуты для полного погружения в задачи.