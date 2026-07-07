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Общество

В Калужской области защитили 17 заповедных зон от незаконной застройки

Дмитрий Ивьев
07.07, 07:52
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Калужские прокуроры через суд добились внесения точных границ 17 особо охраняемых природных территорий в государственный реестр недвижимости. Это решение поможет предотвратить незаконное освоение земель и сохранит уникальную природу региона.

Проверка, проведенная в марте этого года, показала серьезную проблему: границы многих заповедных зон регионального значения просто не были официально зарегистрированы в Едином государственном реестре. Из-за этого возникал риск, что кто-то мог случайно или намеренно начать строить дома или вести хозяйственную деятельность на запрещенных землях, нарушая установленный режим охраны.

Чтобы исправить ситуацию, природоохранная прокуратура обратилась в суд. Иск был удовлетворен, и сейчас решение уже исполнено. Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области внесло все необходимые данные о границах 17 территорий в официальный реестр.

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