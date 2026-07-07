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Общество

В Юхновском районе арестовали «Тойоту» столичного водителя-рецидивиста

Дмитрий Ивьев
07.07, 12:35
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Суд в Юхновском районе наложил арест на автомобиль Toyota Corolla, принадлежащий 42-летнему жителю Москвы. Машина будет находиться под запретом на использование до завершения расследования уголовного дела, сообщили 7 июля в прокуратуре.

Инцидент произошел в марте этого года. Мужчина ехал по трассе «Москва-Малоярославец-Рославль» в нетрезвом виде. Инспекторы ДПС его остановили и предложили пройти медицинское освидетельствование, но водитель наотрез отказался.

Ранее москвич уже попадался на пьяной езде. Ведется расследование уголовного дела.

Теперь владелец «Тойоты» не сможет ею пользоваться, пока идет следствие.

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