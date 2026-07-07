В Юхновском районе арестовали «Тойоту» столичного водителя-рецидивиста

Суд в Юхновском районе наложил арест на автомобиль Toyota Corolla, принадлежащий 42-летнему жителю Москвы. Машина будет находиться под запретом на использование до завершения расследования уголовного дела, сообщили 7 июля в прокуратуре.

Инцидент произошел в марте этого года. Мужчина ехал по трассе «Москва-Малоярославец-Рославль» в нетрезвом виде. Инспекторы ДПС его остановили и предложили пройти медицинское освидетельствование, но водитель наотрез отказался.

Ранее москвич уже попадался на пьяной езде. Ведется расследование уголовного дела.

Теперь владелец «Тойоты» не сможет ею пользоваться, пока идет следствие.