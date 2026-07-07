Калужские медики вернулись из Первомайска

В составе мультидисциплинарной бригады в подшефном городе работали невролог, врач анестезиолог-реаниматолог, врач функциональной диагностики и врач-дерматолог.

- В июне наши специалисты оказали помощь 1 660 пациентам, - рассказали 7 июля в Министерстве здравоохранения Калужской области. - Из них плановую медицинскую помощь получили 1 385 человек. Неотложная и экстренная помощь оказана 335 людям.

Также калужские врачи организуют выезды в отдаленные населенные пункты для оказания помощи местному населению. В июне в поселок Карбонит выезжали кардиолог, невролог и дерматовенеролог. Проведено 62 консультации.