Кормоуборочный комбайн Ростсельмаш: бережет урожай, повышает производительность

Отечественный производитель сельхозтехники Ростсельмаш предлагает аграриям машины, которые востребованы как в России, так и за рубежом. Каждый год российская компания представляет обновленные экземпляры из своей широкой линейки, которые созданы для повышения производительности любого хозяйства. В разных регионах страны, при работе в различных условиях техника Ростсельмаш показывает работоспособность и выносливость.

Важные процессы автоматизированы

— Наше внимание сразу привлек мощный кормоуборочный комбайн RSM F 2650, – говорит главный инженер «Колхоза им. Ленина» Артём БАТАЛОВ. – Отмечу богатый выбор опций уже в базовой комплектации, включая автоматические системы контроля, управления. Автоматизация комбайна, безусловно, снижает нагрузку на механизатора, способствует росту производительности. Мощность комбайна - 611 л. с. Это впечатляющий аппарат с сильной системой подпрессовки и гидравлической системой регулировки скорости вращения вальцов, что позволяет формировать и подавать на измельчитель плотный и равномерный поток массы. Техника позволяет регулировать из кабины длину резки бесступенчато, в диапазоне от 5 до 24 мм.

- Измельчающий аппарат создан для кормоуборочных комбайнов серии RSM F 2000. Внимание заслуживает и измельчающий барабан с 40 ножами. Они расположены шевроном по четыре ряда. Если стоит задача увеличить длину резки, то легко снять половину комплекта ножей. Комплектация ножей может варьироваться: 32, 48 или 60 штук под разные задачи, – уточняет Артём БАТАЛОВ.

Когда идет уборка кукурузы на силос и корнаж, очень важно сохранить высокое качество работы доизмельчителя (корн-крекера). Ростсельмаш продумал и этот момент, компания предлагает удобство использования: вальцовый доизмельчитель слайдерного типа можно установить в канал автоматически, нужна лишь команда из кабины! Мы регулируем качество доизмельчения правильным подбором величины зазора между вальцами корн-крекером. Этот процесс тоже автоматизирован! – резюмирует специалист.

«Комбайн воплотил в себе все наши пожелания»

- Наше предприятие располагает 3000 гектаров обрабатываемой пашни, большая часть занята многолетними травами, - говорит агроном ПАО «Им. Ленина» Надежда ВЛАСОВА. – Мы выращиваем ячмень, кукурузу на силос, пшеницу озимую и овес. Кормоуборочный комбайн мы купили для обновления парка техники, для увеличения производительности заготовки сенажа, и чтобы сократить сроки уборки. Площади под многолетние травы у нас - 1400 гектаров, возделываем такие культуры как клевер луговой. Урожайность составляет около 11 тонн с гектара.

Для нас была важна большая производительность, простота в обслуживании и хорошая проходимость. Отечественный комбайн воплотил в себе все наши пожелания, - делится Надежда ВЛАСОВА. В нашем хозяйстве есть две модели ACROS 585, кормоуборочный комбайн RSM F 1500, косилка BERKUT и прочее. Мы довольны приобретением нового кормоуборочного комбайна RSM F 1500. В смену на нем заготавливаем 420 тонн зеленой массы, убираем 40 гектаров в смену. Потребность по заготовке кормов на нем мы закрываем полностью.

Для комбайнера управление – только в удовольствие. С обслуживанием агромашины проблем нет, ребята из сервисного центра сразу выезжают и решают вопросы на месте. Мы комбайнами от Ростсельмаш довольны, - подводит итог Надежда ВЛАСОВА.