В Боровском районе возобновил работу детский лагерь

«Полёт» открылся после семилетнего перерыва.

Первая смена собрала больше 100 детей, сообщил 6 июля глава района Николай Калиничев.

- За год проведена «реанимация» всей инфраструктуры: капитальный ремонт корпусов, обновление материально-техническая база, модернизированы системы водоочистки и теплоснабжения, - отметил он. - Теперь «Полёт» готов принимать детей не только летом, но и в течение всего года.