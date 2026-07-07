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Общество

В Боровском районе возобновил работу детский лагерь

Дмитрий Ивьев
07.07, 09:51
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«Полёт» открылся после семилетнего перерыва.

Первая смена собрала больше 100 детей, сообщил 6 июля глава района Николай Калиничев.

- За год проведена «реанимация» всей инфраструктуры: капитальный ремонт корпусов, обновление материально-техническая база, модернизированы системы водоочистки и теплоснабжения, - отметил он. - Теперь «Полёт» готов принимать детей не только летом, но и в течение всего года.

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