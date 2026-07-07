Из Калужской области выслали 46 мигрантов

Иностранцев отправили домой за последние две недели, сообщили 7 июля в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Россию покинули 23 гражданина Узбекистана, 13 граждан Таджикистана, по двое граждан Армении, Кыргызстана и Азербайджана, а также граждане Нигерии, Грузии, Молдовы и Туркменистана.

Все они нарушили правила проживания в РФ.