Из Калужской области выслали 46 мигрантов
Иностранцев отправили домой за последние две недели, сообщили 7 июля в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.
Россию покинули 23 гражданина Узбекистана, 13 граждан Таджикистана, по двое граждан Армении, Кыргызстана и Азербайджана, а также граждане Нигерии, Грузии, Молдовы и Туркменистана.
Все они нарушили правила проживания в РФ.
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