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Общество

Из Калужской области выслали 46 мигрантов

Дмитрий Ивьев
07.07, 10:59
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Иностранцев отправили домой за последние две недели, сообщили 7 июля в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Россию покинули 23 гражданина Узбекистана, 13 граждан Таджикистана, по двое граждан Армении, Кыргызстана и Азербайджана, а также граждане Нигерии, Грузии, Молдовы и Туркменистана.

Все они нарушили правила проживания в РФ.

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