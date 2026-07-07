Больше 17 миллионов выделено в Калужской области на модернизацию библиотек в 2026 году

В рамках нацпроекта «Семья» в регионе продолжается модернизация муниципальных библиотек.

На эти мероприятия в текущем году выделено 17,4 миллиона рублей, сообщила заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.

В эту сумму входят в том числе и 16,7 миллиона рублей из федерального бюджета.

За счет выделенных финансов уже отремонтировано здание Барятинской центральной районной библиотеки. Также запланирован ремонт Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя в Калуге.