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Общество

Больше 17 миллионов выделено в Калужской области на модернизацию библиотек в 2026 году

Дмитрий Ивьев
07.07, 08:12
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В рамках нацпроекта «Семья» в регионе продолжается модернизация муниципальных библиотек.

На эти мероприятия в текущем году выделено 17,4 миллиона рублей, сообщила заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.

В эту сумму входят в том числе и 16,7 миллиона рублей из федерального бюджета.

За счет выделенных финансов уже отремонтировано здание Барятинской центральной районной библиотеки. Также запланирован ремонт Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя в Калуге.

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