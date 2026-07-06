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Общество

В Калужской области начали восстанавливать колокольню XIX века

Дмитрий Ивьев
06.07, 16:18
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В Калужской области начали восстанавливать колокольню XIX века

В селе Кольцово Ферзиковского района стартовала реставрация колокольни церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Этот архитектурный памятник был построен еще в 1810 году в стиле екатерининского барокко по инициативе княжны Марии Сергеевны Кар.

История храма сложилась непросто. В 1930-х годах его закрыли, а позже основное здание церкви было разрушено. Однако до наших дней сохранились важные части старого ансамбля: здание школы конца XIX века и сама колокольня.

С 1998 года в селе снова действует православная община. Местные жители проводили богослужения в приспособленных помещениях, включая бывшее здание почты, но именно колокольня оставалась главным символом возрождения веры в селе.

Специалисты приступили к восстановительным работам, чтобы сохранить эту частичку истории для будущих поколений. Завершить реставрацию планируют уже к концу 2026 года, сообщили в Управлении по охране объектов культурного наследия в Калужской области.

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