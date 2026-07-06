Двое калужан получили новые автомобили после травм на производстве

Социальный фонд России по Калужской области передал два новых автомобиля LADA Vesta жителям региона, которые ранее получили инвалидность из-за несчастных случаев на работе. Машины выдали в рамках программы реабилитации, чтобы помочь людям вернуться к активной жизни и работе.

Автомобили специально переоборудованы под физические особенности каждого водителя: они оснащены автоматической коробкой передач и адаптивными органами управления. Стоимость одной такой машины превышает два миллиона рублей. Главное условие для получения транспорта — наличие медицинских показаний и отсутствие противопоказаний к вождению, что обязательно фиксируется в индивидуальной программе реабилитации.

Управляющий региональным отделением фонда Даниил Аганичев рассказал, что в этом году планируют выдать еще два таких автомобиля. Он подчеркнул, что специализированный транспорт позволяет пострадавшим оставаться социально активными и быть востребованными в профессии.

Стоит отметить, что для нынешних получателей это не первые машины от государства. По правилам обязательного социального страхования, такую поддержку можно получать не чаще одного раза в семь лет.