Власти Калуги объяснили отсутствие путёвок в детские лагеря

Наша читательница на днях жаловалась, что её ребёнка поставили в очередь, но не предоставили путёвку. Вместо этого было предложено ехать в лагерь в Ростовской области при цене трансфера в 19 500 рублей.

Эту информацию нам 6 июля прокомментировали в Управлении образования Калуги:

- По поручению Губернатора Калужской области в 2026 году все путевки в загородные оздоровительные и санаторно-оздоровительные учреждения для родителей бесплатные и реализуются за счет средств областного бюджета с приоритетом предоставления путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям граждан – участников специальной военной операции.

На сегодняшний день количество поданных заявлений на предоставление муниципальной услуги «Выдача путевки для отдыха детей городского округа города Калуги Калужской области» (далее - услуга) в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях» значительно превышает количество путевок, выделяемых управлению.

Распределение путевок осуществляется в соответствии с очередностью в зависимости от даты подачи заявления, с учетом льгот и наличия соответствующих путевок. Направление отказа в адрес заявителя после распределения смены административным регламентом предоставления услуги не предусмотрено.