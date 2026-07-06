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Общество

Главам калужских муниципалитетов поручили усилить контроль за борьбой с борщевиком Сосновского

Дмитрий Ивьев
06.07, 11:00
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Руководителей на местах обязали усилить борьбу с опасным сорняком. Такое поручение дал на заседании правительства 6 июля заместитель губернатора Константин Горобцов.

Поводом послужили многочисленные жалобы жителей. На прошлой неделе специалисты зафиксировали резкий рост обращений по поводу зарослей ядовитого растения. Больше всего недовольных оказалось в Боровском и Малоярославецком районах, а также в Калуге. Люди просят выкосить опасные растения, а также интересуются, будут ли штрафовать собственников земли, которые игнорируют проблему.

В региональном министерстве природы отмечают, что за ситуацией следят специальные комиссии вместе с прокуратурой. Однако чиновники признают, что на местном уровне работа идет недостаточно активно, и ее нужно срочно ускорить.

Константин Горобцов призвал глав районов и городских округов взять уничтожение борщевика под личный контроль. Он напомнил, что сейчас как раз идет активное цветение растения. Замгубернатора подчеркнул, что именно в этот момент нужно не допустить созревания и распространения семян, иначе в следующем году очагов опасного сорняка станет только больше.

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