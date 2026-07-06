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Новость дня Общество

В Калуге рассказали, в какой отрасли платят самую большую зарплату

Дмитрий Ивьев
06.07, 11:34
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Рейтинг в понедельник, 6 июля, опубликовало агентство «РИА Новости».

Самая большая средняя зарплата – на обрабатывающих производствах. Там платят около 116 тысяч рублей в месяц.

При этом средняя номинальная зарплата в городе составляет 110 тысяч рублей в месяц.

В лидерах общероссийского рейтинга оказались Южно-Сахалинск (добывающая отрасль, 528 тысяч рублей в месяц), Москва (банки и финансовые услуги, 398 тысяч рублей) и Красногорск (IT и связь, 368 тысяч рублей).

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