В Калуге рассказали, в какой отрасли платят самую большую зарплату

Рейтинг в понедельник, 6 июля, опубликовало агентство «РИА Новости».

Самая большая средняя зарплата – на обрабатывающих производствах. Там платят около 116 тысяч рублей в месяц.

При этом средняя номинальная зарплата в городе составляет 110 тысяч рублей в месяц.

В лидерах общероссийского рейтинга оказались Южно-Сахалинск (добывающая отрасль, 528 тысяч рублей в месяц), Москва (банки и финансовые услуги, 398 тысяч рублей) и Красногорск (IT и связь, 368 тысяч рублей).