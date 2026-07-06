В Калуге рассказали, в какой отрасли платят самую большую зарплату
Рейтинг в понедельник, 6 июля, опубликовало агентство «РИА Новости».
Самая большая средняя зарплата – на обрабатывающих производствах. Там платят около 116 тысяч рублей в месяц.
При этом средняя номинальная зарплата в городе составляет 110 тысяч рублей в месяц.
В лидерах общероссийского рейтинга оказались Южно-Сахалинск (добывающая отрасль, 528 тысяч рублей в месяц), Москва (банки и финансовые услуги, 398 тысяч рублей) и Красногорск (IT и связь, 368 тысяч рублей).
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь