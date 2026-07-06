Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев заявил, что партия идет в Госдуму, чтобы отменить лишние запреты

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Партия провела съезд, на котором представила кандидатов в депутаты Госдумы. В работе съезда приняли участие делегаты со всей страны, в том числе и из Калужской области.

Согласно опросам ВЦИОМ* сейчас партия «Новые люди» занимает второе место, лидируя среди всех оппозиционных партий. Ее рейтинг составляет 11,5%.

Лидер партии Алексей Нечаев обозначил основу программы, с которой партия идет на выборы. В первую очередь это борьба против бессмысленных ограничений.

- Мы были единственными, кто в Госдуме голосовал против отключения интернета, кто предлагал воздержаться от блокировок. Мы защищали права женщин, а не требовали, чтобы школьницы рожали ради повышения демографии. Чиновнику легче запретить и отчитаться, что проблемы нет. Но это тупиковый путь, он вреден для страны и для будущего, - сказал Алексей Нечаев.

Он добавил, что сейчас фракция «Новых людей» самая малочисленная в Госдуме: всего 15 человек. Вместе с тем партия смогла продвинуть ряд важных инициатив: пересдачу ЕГЭ, отмену повышенных налогов для малых предприятий. Благодаря депутатам от партии 2 тысячи человек получили положенные лекарства, которые ранее отказывались выдавать.

Чтобы эффективнее бороться с запретами, «Новые люди» планируют увеличить свое присутствие в Госдуме. Партия выдвинула 382 кандидата. Список возглавил Алексей Нечаев - основатель партии «Новые люди», известный предприниматель и благотворитель.

Также в федеральный список вошел вице-спикер Госдумы, экс-кандидат в Президенты России Владислав Даванков - один из самых активных борцов против блокировок соцсетей и интернета За 5 лет в Госдуме он внес десятки инициатив о защите цифровых прав: об отмене штрафов за лайки, запрете преследования за старые посты.

Федеральную тройку замыкает бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Она стала известна после того, как продала служебные внедорожники и отменила чиновничьи корпоративы, чтобы направить деньги на социальные нужды. Сардана Авксентьева - один из открытых политиков страны. В Госдуме она добилась возвращения прямых трансляций заседаний.

Кроме того, кандидатами от партии стали жители разных регионов, которые уже воплощают социальные, благотворительные, культурные и другие проекты. Например, иркутский невролог Евгений Файзулин помог тысячам пациентам справиться с депрессией и тревожными расстройствами. Полковник Александр Зицер вернулся с СВО и занимается реабилитацией бойцов, помогает им найти работу и вернуться к мирной жизни. Георгий Зайцев открыл программу «Я в деле» и помог тысячам студентов запустить свои стартапы. По словам Алексея Нечаева, партия сделала ставку на людей, которые работали в реальном секторе экономики и понимают, что такое современная жизнь.

Напомним, выборы в Государственную думу Российской Федерации пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года. В них примут участие пять партий, которые сейчас в Госдуме: «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

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*Опрос проведен с 22 по 28 июня 2026 года Всероссийским Центром изучения общественного мнения. Место проведения: Россия. Опрошено 1600 респондентов методом комбинированной выборки: 50% телефонных интервью по технологии «Спутник» и 50% по маршрутной выборке. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность 2,5%. Формулировка вопроса: «Скажите, пожалуйста, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации, за какую из следующих партий Вы бы, скорее всего, проголосовали»? Источник.