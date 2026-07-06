301 человек пострадал от укусов клещей в Калужской области за неделю

Среди обратившихся к врачам в период с 29 июня по 5 июля были 52 ребёнка, рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего с клещами сталкивались жители Калуги – 209 раз.

Также больше десятка случае в Дзержинском, Козельском и Людиновском районах.

В 22,8% случаев клещи были переносчиками боррелиоза.