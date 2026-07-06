301 человек пострадал от укусов клещей в Калужской области за неделю
Среди обратившихся к врачам в период с 29 июня по 5 июля были 52 ребёнка, рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Чаще всего с клещами сталкивались жители Калуги – 209 раз.
Также больше десятка случае в Дзержинском, Козельском и Людиновском районах.
В 22,8% случаев клещи были переносчиками боррелиоза.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь