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Общество

301 человек пострадал от укусов клещей в Калужской области за неделю

Дмитрий Ивьев
06.07, 09:49
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Среди обратившихся к врачам в период с 29 июня по 5 июля были 52 ребёнка, рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего с клещами сталкивались жители Калуги – 209 раз.

Также больше десятка случае в Дзержинском, Козельском и Людиновском районах.

В 22,8% случаев клещи были переносчиками боррелиоза.

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