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Общество

В Калужской области снизилась заболеваемость ОРВИ

Дмитрий Ивьев
06.07, 08:45
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Новую статистику в понедельник, 6 июля, опубликовало Управление Роспотребнадзора по Калужской области.

За неделю, с 29 июля по 5 июля, к врачам обратились 2713 человек. Это на 3,93% меньше, чем за предыдущий период.

Показатель заболеваемости на 15,1% ниже уровня порогового значения.

В стационары области госпитализированы два человека.

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