В Калужской области снизилась заболеваемость ОРВИ

Новую статистику в понедельник, 6 июля, опубликовало Управление Роспотребнадзора по Калужской области.

За неделю, с 29 июля по 5 июля, к врачам обратились 2713 человек. Это на 3,93% меньше, чем за предыдущий период.

Показатель заболеваемости на 15,1% ниже уровня порогового значения.

В стационары области госпитализированы два человека.