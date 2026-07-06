В Калужской области снизилась заболеваемость ОРВИ
Новую статистику в понедельник, 6 июля, опубликовало Управление Роспотребнадзора по Калужской области.
За неделю, с 29 июля по 5 июля, к врачам обратились 2713 человек. Это на 3,93% меньше, чем за предыдущий период.
Показатель заболеваемости на 15,1% ниже уровня порогового значения.
В стационары области госпитализированы два человека.
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