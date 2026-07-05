Бастрыкин взял на контроль расследование травмы шестилетнего калужанина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя калужского управления СК Марка Харламова подробный доклад по уголовному делу о травмировании ребёнка.

Поводом стало обращение жительницы Калужской области, которая не согласна с тем, как устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Инцидент случился ещё в апреле этого года. Шестилетний мальчик упал в открытый канализационный колодец, который не был огорожен. Ребёнок получил травму головы. Однако до сих пор никто не понёс ответственности за случившееся.

Мать мальчика обратилась в приёмную главы СК России, выразив несогласие с ходом расследования. Бастрыкин поручил доложить о результатах следствия, а также о том, какие меры принимаются для установления виновных.

Исполнение этого поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.