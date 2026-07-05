В Калужской области запустили проект по ускорению работы скорой помощи

В Калужской области стартовал бережливый проект, направленный на повышение эффективности службы скорой медицинской помощи.

Фото: Министерство здравоохранения Калужской области.

Инициативу курирует министр здравоохранения региона Анна Чернова. Главная цель - сократить время доезда бригад до пациентов, что напрямую влияет на скорость и качество оказания помощи. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Команда проекта уже защитила паспорт инициативы перед губернатором и составила карту текущего состояния процесса. Анализ первых данных выявил ключевые проблемы, которые забирают драгоценное время. Среди них - задержки при назначении бригады из-за различных ограничений и сложная логистика медицинской эвакуации из некоторых районов. Также выяснилось, что средний пробег машин увеличился на два километра за каждый выезд.

Для решения этих задач планируют наладить взаимодействие с федеральными органами власти, ГИБДД и районными отделами полиции. Это поможет быстрее перераспределять бригады и сокращать простои.

Практики оптимизации процессов и эффективного управления в регионе внедряют по поручению губернатора. В органах власти и местного самоуправления создали центры компетенций, куда вошли действующие сотрудники. Их задача - находить «узкие места», где теряется время, и предлагать конкретные решения. Всего таких проектов в области уже около 130.