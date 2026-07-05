В Сухиничах всю неделю возникают проблемы с водоснабжением

В субботу, 4 июля, жительница Сухиничей обратилась к властям Калужской области в соцсетях с отчаянной просьбой.

По её словам, в городе уже неделю проблемы с водоснабжением.

- Всю неделю сидим без воды, давали ненадолго к вечеру, утром снова отключали. Сегодня с самого утра отключили и сказали, что до понедельника, т.е. все выходные без воды. На обращение в местные органы ответ таков, что нас предупредили и стоит машина с водой на соседней улице. На это могу сказать, что да, предупредили, что на выходных вода будет с перебоями, а не что её до понедельника отключат, соответственно и в понедельник её не будет, рабочие выйдут с выходных и будут ремонтировать, - написала женщина.

Она также отметила, что в субботу ремонтные работы так и не начались. Люди не могут ни помыться, ни приготовить еду. А это выходной день, когда все семьи дома.

В администрации Сухиничского округа ответили:

- Сегодня вода была до обеда. К сожалению, из-за множественных прорывов водоснабжение пришлось отключить. В понедельник запланированы ремонтные работы, трубу заменят. Организован подвоз, машина с водой стоит по адресу: ул. Ленина, д.74.

Женщина ответила властям:

- Вы своим ответом повторили то, что я написала в обращении. Мыться, стирать и суп варить у машины на Ленина 74? Всю неделю в одном месте делаете, в другом прорывает! Как у вас ещё люди работают? При жаре в 30+ ребята латают гнилые трубы, которые сто лет не менялись!