Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Сухиничах всю неделю возникают проблемы с водоснабжением
Общество

В Сухиничах всю неделю возникают проблемы с водоснабжением

В субботу, 4 июля, жительница Сухиничей обратилась к властям Калужской области в соцсетях с отчаянной просьбой.
Ольга Володина
05.07, 16:08
0 294
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

По её словам, в городе уже неделю проблемы с водоснабжением.

- Всю неделю сидим без воды, давали ненадолго к вечеру, утром снова отключали. Сегодня с самого утра отключили и сказали, что до понедельника, т.е. все выходные без воды. На обращение в местные органы ответ таков, что нас предупредили и стоит машина с водой на соседней улице. На это могу сказать, что да, предупредили, что на выходных вода будет с перебоями, а не что её до понедельника отключат, соответственно и в понедельник её не будет, рабочие выйдут с выходных и будут ремонтировать, - написала женщина.

Она также отметила, что в субботу ремонтные работы так и не начались. Люди не могут ни помыться, ни приготовить еду. А это выходной день, когда все семьи дома.

В администрации Сухиничского округа ответили:

- Сегодня вода была до обеда. К сожалению, из-за множественных прорывов водоснабжение пришлось отключить. В понедельник запланированы ремонтные работы, трубу заменят. Организован подвоз, машина с водой стоит по адресу: ул. Ленина, д.74.

Женщина ответила властям:

- Вы своим ответом повторили то, что я написала в обращении. Мыться, стирать и суп варить у машины на Ленина 74? Всю неделю в одном месте делаете, в другом прорывает! Как у вас ещё люди работают? При жаре в 30+ ребята латают гнилые трубы, которые сто лет не менялись!

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik1abEY4VnVKTVUwVEc4UEs5c1pienc9PSIsInZhbHVlIjoiZkswbW96YVVGQjZNejZ2RnJPMFdsWmxQK0c2MWVwM21aajc0YnZhOW5uNjNXbkpXbEQwYUxoM2k1OTdoRVJsNXhad3FaUGphL2RURUJMQy94UmpKR3RhRWdMejNLQnJZdUtCMW5pbWxwK2F1OUUwdnJEeFY5bGkzSUdqcGRuZllWa2t3YkZrWC9lNEY1SGZrMS8zQU5QN1lHbjVUYkNYUVJIQk1QK2grYmhHMlpZK0VKcVVEL1ZxOU5Vb3M5N01JZVJGYmc1c0RSdWkrTmJJbEVNT2Nqa0Rmb2dnUk5KaGJrT082L2g5ekNoNnJUZUJZcFFweCtYNEI4OU1JRG5KeEZZM1NrcmJSa29RVkpNYlNsTnRjMFRYWmFvYk0zUUFLb1d2cXo2RFZodm1wV3ErRm5HWHRhWWVjdmEwREtmNmRnNFF1ckovSWk2b0pzb2hWNE91c3ZqRXh4OTIvSWljZEE4enNscFYwNHRXUGdrd25td1pjcXUvbTNjelo5ZkVreDEwcEdVdVRmQ0JLQk9aNGZuTzBSUzR0QTRTR0pEOFNEaVVSc3NscEFrT3FpUDZaUTlQZjRPSVBhMnZ3Z2NkTyIsIm1hYyI6IjMzMDU4OTc2MzQxNjgyODYwNzM5MTY4ODI5MTM1ZjgwZDEwMWE1NTBkZTAyZGNiYjlmMjY3YTkwOWI4ZWY3ODQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlA5a0JudGwyQ2pyY3lUc3VZelF5Q0E9PSIsInZhbHVlIjoiMkswR2dTaE5oZmtVWjROaTV6ZXhRTXUzL05JaU9HSDRiejE1QzlqbTF5ZThSRXFQOTF0SzF5RmNXWkY5Z2Rva0QzUG9XYTdaRUpIajZRL3R6SjJ6eUI2VzQ2Yy8yNUMzeEZ5dC96OGZTaVJ2anZMTlFhR25zYkpqaWZsRVVvMGdrRExGRzlhckt5SzV6TU5ybUZ2U3FlWGtFMzhtTkc3RDJWOVNhZHp3U0V2cGNVUitWaVIyR1lnUGc1VzNnTVZVem82RTZVL0JuMFVCc2ZDMEdVUDB2dWlPK3NYZ3dQc0FibXhwVitoalVnc25iTnpFa3l3eFNPdHVVNjRrKzJvYXBKa2tCQ3Y0Y2FpMUNSdkRwV0g0MVQzZW5EN0ZaYk02WDFqTmVIalFFaXkvZXFmWUZmT0Exc2cwTkQyb1RyUUYrTmxrMmNlSmhkUVF6enlVRlhleHdTeGtNTzJnQ0dxQzZUZnFWMG9rbnRIYzlJTWVMQUxWS2RpV3NZVU9Id2x0VnFjSHZ3V1JQNTRzaGRCT2JrVU5XVmltQnRndm5EcFNySFlZaGR6WVExeDZONmptV0RQT0RhK0RzNmUzTUgwcmFjcEhxNXhpdEFNRWg2QmFOdzIzZUpsVnlQQXdTKzcxbm82TXlha2gzWi9lbG85VWl0Mi8vakJnV1pkTFhUTzF0RGhVenFRanJVc0l0S1psQnN2MTF0M0MyMVpYenJLeDh0OHc1Ly95K1puMmFoOU4zUFZzbnFEVnREaFNFTVhsaUJJTlRPQkpYY3QvaFM4WFJ4enB2cTBBZ1JuTzE1S0thVkdVeHJRanpTTW9nbUFUUzk0QnA0OGJOUm1EVXVwTSIsIm1hYyI6ImY5OGIwMDFkY2I5NjIxODg0MDFlYjc3YmYxZmQ2ZjNhZGUwNzc5YTgzY2U3ZTgyMzQ3YjgwZWFkZmY5OTRjYmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+