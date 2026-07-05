Прокуратура добилась ограничения доступа к аварийному зданию в Бабынинском районе
Внимание надзорного ведомства привлекло здание в селе Никольское.
- Установлено, что на территории с. Никольское Бабынинского муниципального округа расположено здание, которое находится в аварийном состоянии. Указанный объект длительное время не используется, при этом свободный доступ к нему ограничен не был, что создавало опасность для жизни и здоровья граждан, - сообщили в региональной прокуратуре.
Чтобы предотвратить возможные трагедии, прокурор района обратился в суд с иском. Он требовал обязать собственника или местные власти ограничить доступ в опасное строение. Суд полностью поддержал требования прокуратуры.
Теперь доступ в здание должен быть закрыт. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.
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