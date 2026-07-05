Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Прокуратура добилась ограничения доступа к аварийному зданию в Бабынинском районе
Общество

Прокуратура добилась ограничения доступа к аварийному зданию в Бабынинском районе

Прокуратура Бабынинского района провела проверку состояния аварийных объектов на подведомственной территории.
Ольга Володина
05.07, 14:54
0 372
Фото: Прокуратура Калужской области.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Внимание надзорного ведомства привлекло здание в селе Никольское.

- Установлено, что на территории с. Никольское Бабынинского муниципального округа расположено здание, которое находится в аварийном состоянии. Указанный объект длительное время не используется, при этом свободный доступ к нему ограничен не был, что создавало опасность для жизни и здоровья граждан, - сообщили в региональной прокуратуре.

Чтобы предотвратить возможные трагедии, прокурор района обратился в суд с иском. Он требовал обязать собственника или местные власти ограничить доступ в опасное строение. Суд полностью поддержал требования прокуратуры.

Теперь доступ в здание должен быть закрыт. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlRZVThZQ2RvV1BZbVc1akJ5Qnh4UFE9PSIsInZhbHVlIjoiVCsyeDhxV2xObUtNN0QwQ2EzRmRnd1hlNmhROEptTzJCQVpGUFErZHcvV3NhZzFTNVorQXVqTHphRWMrZFBqOFBsTm42THZUNHRSOWs4eHNWVm1VTk9WUW13cG50bldRYWczSUxEMG5DTWh2UUhQRTNSVlZMOGMveWlCR3hPcS9ORUgxSlBqQTdNeVh1WGFsNUdlUVpBWXV3MUlSNHdERmJqMVB6WVZsNkx0NkkxK1RQVlg3WFYreExLMnMxOHFabEJIdzJFa1pQL1lqWDZUQkY3cXVhMUFjdHllM2U5eWZ3SVJ1ZitWVThPSndvWS9jWFBoczdyL21jRENFVHZZamZiZ3g0Syt3WmY3d0xqK0lHSktmVEkydEkzdkFqY0o0eXZGY0JnU3M4MTl5T3dBcTJObk5BTWZOamxaK1lEVHlqZDJVWitwSG5QZ1VCRGpERzd2NDI1ZzlCbEt1Qks1SDlQZ2dFMDMrdnR1RDUyT2pOalJZTGQ2bjNjclBEYjF4YzFsWXFTU3g0MXJNUFJicmdDT1dUNWJ1ZGV3Mmw4aktodk1xeitOY2lodWtJaGdiQzE1SFJUOVhOVVhpV0VhUyIsIm1hYyI6IjU0NThlN2U4ZmUyNzQxNWMxMzE5MWIzMDZjOGJiODNiNTMyMWM1OTgzMzJiNjZiZGRhYTY1ZDRmMWNlMDFmNzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZXcXhYNG5PT2ZyNXFIajBsQ0tHckE9PSIsInZhbHVlIjoiT2w0L3dYRUplZGRCay9QblNtZW5OQzk3VFllTm14OHJWeGtrc1UvNGh1R0hNcnRIUzZjbUpodm5MYWJIUlNRNFFXaGo0a2dYd1pzZTIzL1JrYkFHam1hSlFUL29lVERGelZlQ3J1REpJNzBtTTVTUm56WkQxa2N0cGM3SUQ5QjcvN2NBV0w3REt0S3IzWXNTeFd4OENsbWhaNG41bFBQcHkvdW9HSkxDUG1jVXNDRDE5SjJFd012WVdzSE5ZNTcxYUt4ZXBnUll0SHZjWVRNeDZHaTdPZ2tOSDYvZm9FRjFuV2x3NFpFQWdxTDZmNlVKTCtuY1pERjFKdmNkTFBWSkt0SEJhVkNlVXhKemZjNFI5NDkwRG9xQTdXSmFTMmQ2NGo1WE1YS1Z5Unp0ajdYNE5iQU9wR3ZNRU9SQTBiZ0RPajBKTmpGUGI3TTZaRzBEODB6aHhhTWFibnFqTTFZemYxNVBaSlF2R2xRTXBsRjNKWHZJdmZzb0tzRk9NeVo2by9QWkRGMWFXV2RYbkJzN0dPY3BMZC93OTFxcm5VQ21UdXlwdWtyQ0JRUVM5bjNMTzhxZ21yMnlhbnNzZVoxREFOSStoeEswdzVvcUIxVG5OcmJCNE1uTXcrbzlMQlh3NVUyMyszYUhOd1ovK1JmendGTVlqWk5oSmE5Y2NpUHRQdVROY2NOZUxRWGhMZVZGS2lIWHZYd0lEaExWLzhZVUNMd2RwdzlqVnQvQkU1NXJYMi9idkRQa1V2Ui9VdnB0VmVxbVpmSUlaWldpRVRTMGJFQUd2aE1welVNUDRsOExuL2tIdmhUaFpyVmNKYzhSOTE0NVZZL21GSysvRWxUUSIsIm1hYyI6IjNmYmY4MDA0M2VlMTc2M2ZhMzNjMjM2MTY2ZTI2NmUzYTk5ODMyZDc5ZDcxMjcyMmE0ZDQ0OGY3YjExNjEyNjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+