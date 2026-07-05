Прокуратура добилась ограничения доступа к аварийному зданию в Бабынинском районе

Прокуратура Бабынинского района провела проверку состояния аварийных объектов на подведомственной территории.

Фото: Прокуратура Калужской области.

Внимание надзорного ведомства привлекло здание в селе Никольское.

- Установлено, что на территории с. Никольское Бабынинского муниципального округа расположено здание, которое находится в аварийном состоянии. Указанный объект длительное время не используется, при этом свободный доступ к нему ограничен не был, что создавало опасность для жизни и здоровья граждан, - сообщили в региональной прокуратуре.

Чтобы предотвратить возможные трагедии, прокурор района обратился в суд с иском. Он требовал обязать собственника или местные власти ограничить доступ в опасное строение. Суд полностью поддержал требования прокуратуры.

Теперь доступ в здание должен быть закрыт. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.