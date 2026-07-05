Калужские пожарные-спасатели взяли серебро на межрегиональных соревнованиях ЦФО

В Калуге завершились межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди команд главных управлений МЧС России Центрального федерального округа.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.

Четыре дня спортсмены из 17 областей соревновались в силе, ловкости и профессионализме. Участники преодолевали полосу препятствий, поднимались по штурмовым лестницам, соревновались в пожарной эстафете и двоеборье. Об итогах сообщили в региональном управлении МЧС.

Калужские спортсмены показали отличные результаты в личных дисциплинах. Шахинабону Бобиева дважды поднималась на пьедестал — бронза в штурмовой лестнице среди женщин и серебро в полосе препятствий и двоеборье. Иван Терзинов стал первым в полосе препятствий среди юношей младшей группы и вторым в штурмовой лестнице. Денис Фирсов завоевал золото в штурмовой лестнице и серебро в полосе препятствий среди юношей средней группы.

Особо отличилась Полина Хаврошина — она взяла два первых места: в полосе препятствий и штурмовой лестнице среди девушек средней группы. Алексей Лазарев стал первым в полосе препятствий среди юниоров, а Григорий Герасимов — третьим. Также в копилке команды серебро Валерии Савиной и бронза Михаила Никулина.

В командных зачётах калужане также были в числе лидеров. Сборная юношей и девушек заняла второе место, уступив только команде Московской области. Среди мужчин и женщин калужане стали третьими, пропустив вперёд спортсменов из Подмосковья и Москвы. В комплексном зачёте команда Калужской области также взяла серебро.

Победители и призёры получили кубки, медали, грамоты и ценные подарки. Лучшие команды представят Центральный федеральный округ на чемпионате МЧС России по пожарно-спасательному спорту.