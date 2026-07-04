В Калуге открылась всероссийская «АгроСмена-2026»

В субботу, 4 июля, в Федеральном технопарке профобразования стартовала тематическая смена для школьников из агроклассов России

В прошлом году она проходила в «Сириусе» и тогда собрала 100 участников. В этом году площадкой стала Калуга. Наш регион входит в ТОП‑5 страны по работе с агроклассами. У нас их 64 в области. Это стало ключевым фактором при выборе места проведения. Число участников выросло до 200 из 41 региона России. При этом треть — школьники Калужской области.

В нашей области с рабочим визитом находится заместитель Министра сельского хозяйства РФ Ксения Шевёлкина. Она лично открыла смену, пообщалась с участниками и вручила зачётки капитанам команд.

- Показали Ксении Леонидовне наш Технопарк, где ребята будут заниматься. Детский загородный лагерь - где школьники будут жить, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - Будущих учёных, инженеров и технологов АПК ждёт 14 дней насыщенной работы: лекции от ведущих экспертов, решение реальных кейсов от отраслевых компаний, экскурсии на предприятия и создание собственных проектов.