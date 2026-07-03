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Общество

В Сосенском возобновился ремонт школы

Дмитрий Ивьев
03.07, 23:38
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Работами занимается новый подрядчик.

- В Сосенской школе № 1 им. Героя РФ В.Н. Игнатова продолжается капитальный ремонт, - рассказала глава Козельского района Елена Слабова. - С предыдущим подрядчиком был расторгнут контракт, из-за чего весь процесс затянулся. Сейчас на объекте работает другая организация.

По ее словам, ремонт идет активно, подрядчик выполняет отделочные работы.

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