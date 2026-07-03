В Малоярославце проходит фестиваль «Дорога памяти»
В пятницу, 3 июля, об этом сообщил глава района Вячеслав Парфенов.
Это XI межрегиональный военно-патриотический фестиваль.
- Всего собралась 31 команда из разных регионов России, - отметил Парфенов. - Для участников подготовлена насыщенная программа: образовательные встречи, спортивные соревнования и, конечно, уже ставшая традицией реконструкция подвига Героя Советского Союза Василия Петрова, которая пройдёт уже завтра - 4 июля.
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