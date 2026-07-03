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Общество

В Калужской области организуют трансфер до тропы «Путь Достоевского»

Дмитрий Ивьев
03.07, 13:20
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Для участников тропы «Путь Достоевского» организованы трансферы из областного центра и Обнинска.

 Пассажирские автобусы доставляют участников к месту старта мероприятия, а по его завершению перевозят обратно. Для жителей и гостей Калуги автобус отправляется с железнодорожного вокзала Калуга-1, а из Обнинска — с железнодорожного вокзала «Обнинское». Обратное отправление автобусов планируется на 17:00 – 17:30. Места в автобусах необходимо бронировать заранее, так как их количество ограничено.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщили 3 июля в правительстве.

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