В Калуге каждый четвертый работник сталкивается с ссорами из-за графика отпусков

Большинство калужских работников успешно и мирно делят время для отдыха, однако почти треть коллективов всё же сталкивается с конфликтами при планировании отпуска. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob, опросившие трудящихся жителей региона.

По данным исследования, у 67% опрошенных никаких споров о том, кто и когда пойдет отдыхать, не возникает. Но 27% работников признались, что разногласия всё же случаются. При этом большинство из них (21%) умеют договариваться между собой без привлечения начальства или кадровиков. И лишь 6% отмечают, что помирить коллег в таких ситуациях могут только руководители. Чаще всего, а именно в 76% случаев, споры разгораются вокруг того, кому достанутся самые популярные летние месяцы.

Статистика также показала, что мужчины спорятся из-за времени отдыха немного чаще женщин (30% против 24%). Возраст и доход тоже заметно влияют на атмосферу в коллективе. В молодых командах, где сотрудникам еще нет 35 лет, ссоры случаются гораздо реже (19%), чем среди старшего поколения (31%). Кроме того, аналитики заметили закономерность: чем выше зарплата у работника, тем меньше вероятность, что он будет ругаться с коллегами из-за дат будущего отпуска.