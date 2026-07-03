Калужанин рискует сесть в колонию из-за полумиллионного долга перед дочерью

В Перемышльском районе Калужской области местный житель задолжал своей 16-летней дочери больше 570 тысяч рублей алиментов. Из-за огромного долга на отца возбудили уголовное дело, и теперь ему грозит реальный срок, сообщили 3 июля судебные приставы.

По решению суда мужчина должен был ежемесячно отдавать четверть своего заработка на содержание подростка. Однако отец выплачивал деньги нерегулярно и не полностью, из-за чего долг начал стремительно расти. К лету сумма задолженности достигла внушительных 570 тысяч рублей.

Приставы уже пытались образумить должника: ранее его наказывали обязательными работами за административное правонарушение. Но это не помогло. Теперь, когда долг стал критическим, в дело вмешались следователи, которые возбудили уголовное дело за злостную неуплату средств на содержание ребенка.

Сейчас у отца остался последний шанс исправить ситуацию. Если он в ближайшее время не погасит долг перед собственной дочерью, дело уйдет в суд, и мужчине может грозить до года лишения свободы.