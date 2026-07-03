Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанин рискует сесть в колонию из-за полумиллионного долга перед дочерью
Общество

Калужанин рискует сесть в колонию из-за полумиллионного долга перед дочерью

Дмитрий Ивьев
03.07, 12:08
0 221
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Перемышльском районе Калужской области местный житель задолжал своей 16-летней дочери больше 570 тысяч рублей алиментов. Из-за огромного долга на отца возбудили уголовное дело, и теперь ему грозит реальный срок, сообщили 3 июля судебные приставы.

По решению суда мужчина должен был ежемесячно отдавать четверть своего заработка на содержание подростка. Однако отец выплачивал деньги нерегулярно и не полностью, из-за чего долг начал стремительно расти. К лету сумма задолженности достигла внушительных 570 тысяч рублей.

Приставы уже пытались образумить должника: ранее его наказывали обязательными работами за административное правонарушение. Но это не помогло. Теперь, когда долг стал критическим, в дело вмешались следователи, которые возбудили уголовное дело за злостную неуплату средств на содержание ребенка.

Сейчас у отца остался последний шанс исправить ситуацию. Если он в ближайшее время не погасит долг перед собственной дочерью, дело уйдет в суд, и мужчине может грозить до года лишения свободы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
приставы
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InhEYTY3SUc1Qnphcm5Qb3BlL1JuTmc9PSIsInZhbHVlIjoiM2R5NjJmMjZYTUZLOU5nQ3lrSW5KeDJWc0EzbUp6d2NEMDR4QmF0TFc4dEFwWkllVDNBWjl3S0JjQzZhdllzNFk5OUVJQVJlN21yZFdlM2U0TEw3Wjc5ZGlQSU5nL3JGaGtwM0t2eGo4UkVsVkRSZmhackRzMm1zcWFLWmcvUEJjclZXd3U4SURqMERna25UZ0E1Y0tDZlJUdEdWYTV5UWMzMnFheUdEeCtkZWoyWjRCV0N4cU9JbGMvbjB2MENDM3JndDRVd0QrUGJjSXdpekxCTFBqaks2WHRPdTFSL3hvVEJoeWlhbTBmblI3c2syWkVDdFAva2U1ZW1iZDlOM2x5dFdtajRyM3dSMnFCNEVIWHUwNU5Ia09WdzRNL3NyQ0lHOGErdHduVW5mR1BucElhVDRjaHd5aWxESENWdHdQek5Gem1lTUw0RWpUWGQvZ0R6ZmxBQUdJRmU5NHphczZQMXhaVjdyOUZXTXdHOWlMVDJOSTlIbGlUbDB6bFZIWXg2cVBhK2lKQ0FNS1J5TlJXeisvT0hmUGdDTXhHMFh5QXZuNDFLOFl4Zjl4dEtjTWtOZURBR1E2M2pYUm9JaCIsIm1hYyI6IjczN2M0NGU3NjE5ZGFiMzFiZWY4NzZiMTQwNDk4NjUzODZiYTNhMzIwZWJhYWY5NzhkZjBkMzEyZmE0YjU0Y2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlBJRkNUblZmWFJreGZZaWVheE0rREE9PSIsInZhbHVlIjoiMWdWTzlMN0dXRTJlTjdLVWh4RmUzbDVkN2xPUTNhT2hiQ3U4RU1xd3pUNVZ3eEdSR0I5YXNGVnVKV3hYeE1XWGQzaHltbjM1WXBOY1V4NHVJc21RaHNiNWNCUVZVQkV4YWVEcWx1VC9WYXo4d0lnL1FBUmwvUDNKNTZrVTV2Q3h5V0dnNnEya0hQcDlaTFdJU0EwSkhtSzBWK2xjNm4vdUNzWjdsd1BtOENjdEpkcGtlTUpNaGI3YVEzZWs5VjVnVS8yZFBZYm1HZU5ZamY3RkRtaW1PMEpvd0pQa2ZPZmdSSTlMRUI1RURjTlhobE1aRkdpSHYyMlEvTXFkNjBQSGUrK0taVHVwUnRENGRlVURNejJSdy90UEIxc3FOR2ozb1BLZU5wbk9JRm5CaXZBOWlhOUF0Kzd4NDZBb1lYc3FySVdBdElkTU05UGZzR1VPc2Z3ZW8vc1FVdk40SFN2cEcwaE5yVkVHQWk1S2djVHRKelRGenQrNll4eEZsMGVkcERNWmR1YmVTTU1DSThJb2hEUXd0bG5vbXdvYU9DTWJGUklDOVdmdHNUcDJDVEVNWTAyZkVnSmZucC90N3AyZy9za05XOHRMdTdGNXlvTHJBRWwwUG9BcGxCQUwwbjFLZjNXbnNXNFFlZVNNRFVLeTNCU2tMencweUFFdDdHYWcrVVVuVWV4QWNzQXVZM25uQWYxZ3JYVG9aODFkU3A3SkxpQzV0MUJqQjYyb0h6V3QwWUQwRXMwTEljUWhTRW55OFhxbU1RNG91VVgydWJuRDZtM256Vnp6SnNLZlk3bGNuR2VXZ2RWVXJaU3h0dWFpTXF2N0RqUHViSEdpSVJzSCIsIm1hYyI6ImQ1NzNmODU1ZmZlOWUxY2I2YmVkODRkYzAyNDI3MGQwZDdiYmEwZTk0ZjRkODA2OTRmOGEyMDFkMDY0YWJiMWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+