В Обнинске обсудят свежие научные открытия

С 2022 по 2031 год по инициативе президента России Владимира Путина проходит «Десятилетие науки и технологий в России» — комплекс мероприятий, направленных на усиление роли науки в решении важнейших задач развития общества и страны.

9 июля в Обнинске в парковой зоне перед зданием Обнинского молодежного центра в рамках «Десятилетия науки и технологий в России» дискуссионный клуб «Научный микрофон» выйдет за рамки и пройдёт в формате устного журнала «Язык Эйнштейна».

На мероприятии будет организовано живое обсуждение городских новостей и научных достижений. Спикеры подготовят самую актуальную научную повестку. Модераторами выступят руководитель проекта «Дискуссионный клуб Научный микрофон» Михаил Федоров и руководитель ИЦАЭ Обнинска Роман Макаров.