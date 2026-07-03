Калужане рассказали, на что копят

Большинство жителей Калуги предпочитают откладывать деньги, а не тратить их подчистую. Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, почти половина горожан (47%) придерживаются стратегии накопления, и лишь каждый пятый (19%) предпочитает активные траты.

Но на что именно калужане откладывают кровные? Абсолютный лидер - создание финансовой подушки безопасности. Почти четыре из десяти опрошенных копят деньги на случай непредвиденных обстоятельств. Пятая часть респондентов собирает средства на покупку собственного жилья, а еще 19% мечтают о хорошем отпуске. Гораздо реже люди задумываются об открытии собственного бизнеса - такие планы есть лишь у 5% опрошенных. На дорогие покупки или лечение откладывают по 10% горожан, а 7% копят на собственное образование. При этом 8% респондентов признались, что откладывают деньги просто так, без какой-либо конкретной цели.

Что касается размеров накоплений, то трети жителей удается откладывать от 10 до 25 процентов своего заработка. Однако почти столько же людей (31%) могут отложить менее десятой части доходов.

Финансовые привычки сильно зависят от пола, возраста и уровня дохода. Мужчины чаще думают об инвестициях и будущем своих детей, тогда как женщины предпочитают копить на отдых и собственное образование. Молодежь до 35 лет активно собирает на крупные покупки, автомобили, недвижимость и путешествия. Люди в возрасте от 35 до 45 лет сосредоточены на детях, а старшее поколение думает о пенсии.

Заметно различаются подходы и в зависимости от образования. Люди с дипломом вуза чаще откладывают на жилье, ремонт и безбедную старость, а вот выпускники колледжей в два раза чаще копят на автомобиль. Очевидна и связь с зарплатой: чем больше человек зарабатывает, тем крупнее доля откладываемых средств. Обеспеченные горожане чаще всего ставят перед собой цели купить недвижимость, хорошо отдохнуть или создать пассивный доход.