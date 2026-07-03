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Общество

15 единиц медтехники закупили для Людиновской больницы

Дмитрий Ивьев
03.07, 13:08
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Фото из архива.
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В текущем году в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» для центра здоровья, который функционирует на базе Центральной межрайонной больницы № 2 в Людиново, закуплено 15 единиц медицинского оборудования.

В медучреждение поставили приборы для комплексной диагностики состояния здоровья пациентов, а также несколько специализированных диагностических и лечебных устройств. Среди них - анализатор монооксида углерода в выдыхаемом воздухе, который помогает выявить уровень воздействия табачного дыма на организм; плетизмограф для углублённого исследования кровотока в конечностях.

Также появился многофункциональный стол для осмотра и проведения терапевтических процедур с гидравлическим приводом.

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