Шапша встретился с будущим защитником калужского неба
В пятницу, 3 июля, прошла встреча губернатора Калужской области Владислава Шапши с руководителем Калужского регионального отделения «Молодой Гвардии» Алексеем Оревым.
- Парень принял для себя важное и мужественное решение - отправиться на службу по контракту в калужский отряд «БАРС-Москва» при Министерстве обороны РФ, - заявил губернатор.
Основная задача подразделения - защита неба над столицей, Московской и Калужской областями.
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