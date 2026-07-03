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Общество

Шапша встретился с будущим защитником калужского неба

Дмитрий Ивьев
03.07, 15:34
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В пятницу, 3 июля, прошла встреча губернатора Калужской области Владислава Шапши с руководителем Калужского регионального отделения «Молодой Гвардии» Алексеем Оревым.

- Парень принял для себя важное и мужественное решение - отправиться на службу по контракту в калужский отряд «БАРС-Москва» при Министерстве обороны РФ, - заявил губернатор.

Основная задача подразделения - защита неба над столицей, Московской и Калужской областями.

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