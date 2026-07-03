Чёрный аист попал на видео в калужском лесу

Запись с фотоловушки в пятницу, 3 июля, опубликовал заповедник «Калужские засеки».

Птицу засняли на прошлой неделе.

- Чёрный аист - вид из Красной книги РФ. Может жить только в глухих нетронутых лесах, там, где воздействие человека сведено к минимуму. То есть как раз в «Калужских засеках», - прокомментировали в заповеднике.