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Общество

Чёрный аист попал на видео в калужском лесу

Дмитрий Ивьев
03.07, 14:50
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Запись с фотоловушки в пятницу, 3 июля, опубликовал заповедник «Калужские засеки».

Птицу засняли на прошлой неделе.

- Чёрный аист - вид из Красной книги РФ. Может жить только в глухих нетронутых лесах, там, где воздействие человека сведено к минимуму. То есть как раз в «Калужских засеках», - прокомментировали в заповеднике.

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