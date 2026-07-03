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Общество

В Калуге сотрудникам ДПС вручили новые мотоциклы

Дмитрий Ивьев
03.07, 14:30
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Торжественная церемония прошла на Театральной площади 3 июля – именно в этот день службе исполняется 90 лет.

- Современные байки помогут инспекторам оперативнее реагировать на дорожную обстановку и делать трассы безопаснее, - рассказал губернатор Владислав Шапша.

Также частная компания передала восемь комплектов обмундирования для инспекторов.

Шапша поздравил действующих сотрудников ведомства и ветеранов.

- Техническую базу подразделений и дальше будем укреплять. Будем совершенствовать законодательство, - пообещал губернатор. - Кадры получат необходимую поддержку. Безопасность на дорогах — общая задача. И решать её предстоит сообща.

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