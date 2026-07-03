Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужскую область приедет звезда мирового кинематографа Гойко Митич
Новость дня Общество

В Калужскую область приедет звезда мирового кинематографа Гойко Митич

03.07, 14:04
0 587
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Сербский актер посетит парк-музей ЭТНОМИР в рамках праздника «ТипиФест».

Само мероприятие пройдет 18-19 июля и будет посвящено культуре коренных народов Северной Америки и эпохе Дикого Запада. Гостям обещают тематические объекты, игры, музыку и танцы.

Специальным гостем праздника станет Гойко Митич - легенда мирового кино, исполнитель звёздных ролей свободолюбивых и мужественных индейцев в вестернах.

Гойко Митича знают многие любители кино 1960-80-х годов. Образы, которые он воплотил на экране, воспитали не одно поколение мальчишек.

Митич стал знаменитым как исполнитель ролей индейцев в вестернах, снятых в ГДР. Воплотил на киноэкране роли Чингачгука, Текумсе и других. Один из фильмов про индейцев под названием «Текумзе» был снят в СССР, в Крыму, в районе горы Демерджи. Два других — «Апачи» и «Ульзана» — в районе Самарканда. Третий — «Вождь Белое Перо» — в Монголии.

На «ТипиФесте» в ЭТНОМИРе запланированы творческие встречи с актёром, где он поделится историями со съёмочных площадок, расскажет о своих знаменитых ролях и ответит на вопросы гостей. В свои 86 лет актер находится в прекрасной форме.

Программа ежегодного летнего праздника объединит три крупные тематические площадки: «Ковбойское ранчо», «Орлиные земли» и «Костёр легенд». На «Ковбойском ранчо» гости попробуют себя в роли ковбоев, освоят работу с лассо, поучаствуют в родео на бочке, метании подков и семейных эстафетах, а вечером соберутся на кантри-вечеринку с живой музыкой, танцами и трюками. «Орлиные земли» познакомят посетителей с традициями и культурой коренных народов Северной Америки: мастер-классы по созданию амулетов, сборка настоящего типи, программа «Дом индейца», анимация «Путь следопыта» и «Племя Великих Равнин», активные игры и состязания охотников прерий. На площадке «Костёр легенд» пройдут кулинарные мастер-классы, дегустации, тематические экскурсии, квиз по легендам и истории Дикого Запада, а по вечерам — кинопоказы в пространстве «Живая библиотека».

Бесплатно попасть на праздник смогут гости, которые приедут в ковбойской шляпе или индейском головном уборе (роуче), а также с тематической индейской раскраской лица.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6Ikt3UXdVYkp2L0w0ZEF4Q3B0TXBoZkE9PSIsInZhbHVlIjoiakYvd2cvMG5qcXRXeHdacUlMV2xnQ2laWHZGaWtyRXhqWkI2RHZ0TERYVktDNEppVkI1N3JEZEN5K0RTdS9EbTNVVVlIWE1uUzU0ZWMrbzlmOU14VzIxcDRqeVkwVXZkNmZvSXBZcHlXdDBNcFhtUlBhRzFNdERyQlYrYXlwSVVpZnRwSDZZMkdqTVhNN01ncG5yMzY5TVR0MExBSUxxNVY4TEl6emYranhRSjVCYmFnTHhXRGlWbmdvdDBOdVlYQ09ERHNmNldSSldNc2pnQkVFaG1KWVNlVGlLYzh4M0JvSUhWakRRTGJoUHFvaWp6NDMyWkZUWE9rTE4vaGxmK21IOTF1ZDV3RGpIRGRPSFhNa1h5SUpnTWErWk4vWTdqeWlZb2twd3NXWUlEOUNhVDFKUTFiQjRMQVYxVmhBVVpHZmJVRkk0RGxBU1FmMnRQcWtTWmlxOCtGWHFCZDg3YWVZdmhHZldCaUNnWXRsSjRnOVgwZkxJME1QN3E3RjY0b1gvanJiODN1M0tLY1k2RjFYd2xSQzF2dGxoUm5ldjdjVUdTTDMxcXYzRmlldWJnci9hLzZkbXEvUW5KMDhONSIsIm1hYyI6IjUwMjljZTc3Zjk0NGNhYmYxNGYyYzIwNDVjMjAyMDY1M2ZkYTY3NzI0MzNhNDgyZjZiYzNhZTdiOTFjMzRhMWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjBtYVRJc0tSYURTdDhXVDBQUEg1eWc9PSIsInZhbHVlIjoibjFxaHlaZ2pGOU8rYkYwOHJkT2w0VmZsU1NJeVcyOFdrV1EyTHUyQlJqTlo3Vm9kU1d3Y1Vrakx6VVpGemllN3VHRHpUa0JDc0hFa09xaVUrT0ZsK3haOXg2UVlabHRBM2dodTh3dmpWVEYvZm9obWduMHBWVUhHQ1JvdnI2QXN6VGpJbjYwK3dmQS9FWTl5bmExMmJtYTJSS2Z5cERLbEY4Y1JtSDdLbFczejJDdC9xSHRkeVhaTXlKU3h6Z1ViTS9TR2o0L3BtTTRsVk1MdkZLUFlRc20wbzA4SlV4WW1LSEwybGhJczNPWUV5QVVFdHFHazVtd1dTa3g2UkErckNWa0c5U25GUVFzQUZpT3RDT0JrM1pKNDliU29IV2MwMGpaWmxuWmlqUzk5V1ltZHpCUitJNTdoSGNLaDJDTVA5d042YlVUYUhGdDBxZHZ4V2h4Mm1Ed09Sb2FjSHdJdmZHdk9sb01YY0luRkl2WVMwNTlObU9rT0lRWU5UbDJIajdpVTkyUFJmZlY3ZlNzbGNraStRc0h0dEtQUDRraEZjOCtESVllYnpEbExLOHlFSWRodkUzRjZsbGtmL0JpUzlLSGZwb0hIa1ZOeUswVWErTDNvOUlkd3FwWmxtbXBQbEVKT2tZRjBiMlBSZVBPbVJreEtOYVlzNkRWdjVPUElyTXRxM1k4bDZPWjNtVFJQWUhJTUxTa0pSaEJnL3dReXRRLzdvMW1HKzdrWmdoVlZnKzByenIxSGJDVGxQL0JoSVZ5bE9XMzRoNVh5am9HZnExQTgySElXbHVDRW9CYUlEUS9mSGMwTHJBM205cTA2dzhXYnhDRUQ0SVNXSVpNWCIsIm1hYyI6IjJiYTNhMzE5ZGFiNTcwODkwM2MxMTU5MTZjMzc2NGJhMTk5NGM2YTFkZTNhMDI1ZmVlYzc0MDc4ODE0MjUzY2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+