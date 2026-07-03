В Калужскую область приедет звезда мирового кинематографа Гойко Митич

Сербский актер посетит парк-музей ЭТНОМИР в рамках праздника «ТипиФест».

Само мероприятие пройдет 18-19 июля и будет посвящено культуре коренных народов Северной Америки и эпохе Дикого Запада. Гостям обещают тематические объекты, игры, музыку и танцы.

Специальным гостем праздника станет Гойко Митич - легенда мирового кино, исполнитель звёздных ролей свободолюбивых и мужественных индейцев в вестернах.

Гойко Митича знают многие любители кино 1960-80-х годов. Образы, которые он воплотил на экране, воспитали не одно поколение мальчишек.

Митич стал знаменитым как исполнитель ролей индейцев в вестернах, снятых в ГДР. Воплотил на киноэкране роли Чингачгука, Текумсе и других. Один из фильмов про индейцев под названием «Текумзе» был снят в СССР, в Крыму, в районе горы Демерджи. Два других — «Апачи» и «Ульзана» — в районе Самарканда. Третий — «Вождь Белое Перо» — в Монголии.

На «ТипиФесте» в ЭТНОМИРе запланированы творческие встречи с актёром, где он поделится историями со съёмочных площадок, расскажет о своих знаменитых ролях и ответит на вопросы гостей. В свои 86 лет актер находится в прекрасной форме.

Программа ежегодного летнего праздника объединит три крупные тематические площадки: «Ковбойское ранчо», «Орлиные земли» и «Костёр легенд». На «Ковбойском ранчо» гости попробуют себя в роли ковбоев, освоят работу с лассо, поучаствуют в родео на бочке, метании подков и семейных эстафетах, а вечером соберутся на кантри-вечеринку с живой музыкой, танцами и трюками. «Орлиные земли» познакомят посетителей с традициями и культурой коренных народов Северной Америки: мастер-классы по созданию амулетов, сборка настоящего типи, программа «Дом индейца», анимация «Путь следопыта» и «Племя Великих Равнин», активные игры и состязания охотников прерий. На площадке «Костёр легенд» пройдут кулинарные мастер-классы, дегустации, тематические экскурсии, квиз по легендам и истории Дикого Запада, а по вечерам — кинопоказы в пространстве «Живая библиотека».

Бесплатно попасть на праздник смогут гости, которые приедут в ковбойской шляпе или индейском головном уборе (роуче), а также с тематической индейской раскраской лица.