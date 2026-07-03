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Общество

В Калужской области завели дело из-за вырубки дуба

Евгения Родионова
03.07, 13:16
2 748
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В пятницу, 3 июля, Калужская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела о незаконной вырубке леса.

По данным ведомства, в июне на территории региона незаконно вырубили дуб. Ущерб составил 445 тысяч рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье: «Незаконная вырубка в особо крупном размере».

Прокуратура взяла расследование уголовного дела на контроль.

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