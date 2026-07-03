В Калужской области завели дело из-за вырубки дуба

В пятницу, 3 июля, Калужская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела о незаконной вырубке леса.

По данным ведомства, в июне на территории региона незаконно вырубили дуб. Ущерб составил 445 тысяч рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье: «Незаконная вырубка в особо крупном размере».

Прокуратура взяла расследование уголовного дела на контроль.