Калужский инспектор ДПС завоевал «бронзу» на всероссийском конкурсе

Калужский дорожный полицейский Алексей Рудалев стал третьим в престижном всероссийском конкурсе «Лучший по профессии». Соревнования среди инспекторов ДПС в этом году прошли уже в десятый раз.

Алексей работает в дорожной полиции с 2011 года. За это время он прошел путь от рядового инспектора в Калуге до заместителя командира специализированного взвода. Коллеги отмечают, что такой результат на всероссийском уровне стал закономерным итогом его многолетнего опыта и преданности делу.

Финал конкурса прошел на базе Орловского юридического института МВД. В этом году за титул лучшего боролись почти 90 инспекторов со всей России, а также их коллеги из шести стран СНГ.

Конкурс длился четыре дня и проверял сотрудников на всевозможные навыки. Инспекторам пришлось демонстрировать идеальное знание ПДД и законов, умение быстро и грамотно регулировать перекрестки вручную, а также оказывать первую помощь пострадавшим в авариях. Не обошлось без спортивных и огневых нормативов.

Самым напряженным стал последний день. Финалистам устроили настоящее полицейское многоборье: скоростное маневрирование на служебной машине, стрельба, кросс и решение практических задач в условиях, которые максимально приближены к реальным дежурствам на дороге.