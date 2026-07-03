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Общество

В Тарусском районе уволили заведующую детским садом

Евгения Родионова
03.07, 12:30
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В пятницу, 3 июля, прокуратура Тарусского района сообщила об увольнении заведующей дошкольного образовательного учреждения.

По данным ведомства, в 2023 году заведующая детским садом устроила на работу своего мужа. Он числился рабочим по ремонту и обслуживанию здания. Женщина сообщила начальству о возможном конфликте интересов.

— По документам муж всё время находился на рабочем месте в детском саду. При этом в те же часы его отмечали и у другого работодателя. А организации находятся далеко друг от друга - физически одновременно быть в двух местах невозможно. Заведующая знала об этом, но ничего не сказала руководству, - пояснили в прокуратуре.

Прокуратура внесла представление работодателю. Нарушения устранили, а руководительницу уволили.

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