В Тарусском районе уволили заведующую детским садом

В пятницу, 3 июля, прокуратура Тарусского района сообщила об увольнении заведующей дошкольного образовательного учреждения.

По данным ведомства, в 2023 году заведующая детским садом устроила на работу своего мужа. Он числился рабочим по ремонту и обслуживанию здания. Женщина сообщила начальству о возможном конфликте интересов.

— По документам муж всё время находился на рабочем месте в детском саду. При этом в те же часы его отмечали и у другого работодателя. А организации находятся далеко друг от друга - физически одновременно быть в двух местах невозможно. Заведующая знала об этом, но ничего не сказала руководству, - пояснили в прокуратуре.

Прокуратура внесла представление работодателю. Нарушения устранили, а руководительницу уволили.