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Общество

В Медыни мать двоих детей получила условный срок за неуплату алиментов

Евгения Родионова
03.07, 12:00
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В пятницу, 3 июля, прокуратура Медынского района сообщила о вынесении приговора 35-летней местной жительнице.

По данным ведомства, она признана виновной в неуплате алиментов на несовершеннолетних детей.

— По решению суда женщина должна была выплачивать алименты в пользу двух своих детей 15 и 17 лет. Свои обязательства она не исполнила. За это в августе 2025 года её привлекли к административной ответственности. С сентября 2025 по март 2026 года она снова не выплачивала деньги на содержание детей. Накопился долг в размере 400 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил женщину к девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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